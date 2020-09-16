Акунин намерен выпустить краткую версию «Истории Российского государства»

Писатель Борис Акунин намерен выпустить краткую версию своей многотомной серии «История Российского государства».

«Мне осталось выпустить ещё два тома, я думаю, что, может быть, после этого я напишу один том краткой истории Российского государства, уже зная и понимая всё то, что я сейчас узнал и понял за эти годы работы», — заявил Акунин в беседе с РИА Новости.

По его словам, это будет итоговая, суммирующая работа.

Ранее председатель правления Союза писателей России Николай Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о работе с молодыми литераторами.