Барк «Седов» вышел в Северный Ледовитый океан
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Судно обогнуло мыс Дежнёва на Чукотке и мыс Принца Уэльского. По пути барк останавливался в порту Петропавловска-Камчатского и Эгвекинота.
Запланирована остановка в самом северном морском порту России — Певеке. Далее парусник направится обратно в Калининград.
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