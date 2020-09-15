Барк «Седов» вышел в Северный Ледовитый океан

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Учебный парусник «Седов» вышел в Северный Ледовитый океан.
Барк «Седов» вышел в Северный Ледовитый океан
  • © Фото предоставлено КГТУ

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Судно обогнуло мыс Дежнёва на Чукотке и мыс Принца Уэльского. По пути барк останавливался в порту Петропавловска-Камчатского и Эгвекинота.

Запланирована остановка в самом северном морском порту России — Певеке. Далее парусник направится обратно в Калининград.

Кругосветное путешествие посвятили 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы.

В августе сообщалось, что «Седов» вышел в Тихий океан через пролив Крузенштерна.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН рассказал о необходимости развития Арктики.

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