Барк «Седов» вышел в Северный Ледовитый океан

Учебный парусник «Седов» вышел в Северный Ледовитый океан.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Судно обогнуло мыс Дежнёва на Чукотке и мыс Принца Уэльского. По пути барк останавливался в порту Петропавловска-Камчатского и Эгвекинота.

Запланирована остановка в самом северном морском порту России — Певеке. Далее парусник направится обратно в Калининград.

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В августе сообщалось, что «Седов» вышел в Тихий океан через пролив Крузенштерна.

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