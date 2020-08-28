Барк «Седов» вышел в Тихий океан через пролив Крузенштерна

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Российский барк «Седов» в рамках перехода из Владивостока в Калининград по Северному морскому пути вышел в Тихий океан через пролив Крузенштерна. Об этом сообщили в пресс-службу Росрыболовства.
Барк «Седов» вышел в Тихий океан через пролив Крузенштерна
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«Седов» вышел в Тихий океан через пролив Крузенштерна… Опытный экипаж с помощью современных навигационных систем успешно провел судно сквозь опасный отрезок маршрута, затянутый плотным туманом», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «Седов» держит курс в порт Петропавловск-Камчатский. Ожидается, что он прибудет туда 31 августа.

Ранее сообщалось, что российский парусник «Паллада» завершил кругосветное плавание и прибыл во Владивосток.

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