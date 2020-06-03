Российский парусник «Паллада» завершил кругосветное плавание и прибыл во Владивосток, сообщает РИА Новости.

«Паллада» пришвартовалась на причале кораблей Приморской флотилии Тихоокеанского флота. Моряков по традиции встретили жареным поросёнком и пирогом, их отнесли на борт.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции, парусники были вынуждены пропустить заход в несколько портов.

«Нам не повезло, очень сильный, жестокий неимоверно шторм обрушился на эту часть Атлантики... Ветер был метров 27—30... Волна бьёт, перелетает через надстройку, ломает нам леерные ограждения, летит через весь бак... Сколько раз нас поднимало и мы ныряли в волну, которая уже ушла... Порвали, наверное, пять-шесть парусов... Я испугался, признаюсь честно. Курсанты не пугаются, многие из них впервые попали в такую передрягу», — рассказал капитан корабля Николай Зорченко.

Также с «Палладой» во Владивосток прибыл барк «Седов», который осенью этого года продолжит свой путь домой — в Калининград.

В марте 2019 года бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов в 2019—2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды российской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Парусное судно «Паллада» вышло из Владивостока, барк «Седов» — из Кронштадта, а барк «Крузенштерн» — из Калининграда.