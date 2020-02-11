Парусник «Паллада» в ходе кругосветки обогнул мыс Горн и вышел в Атлантику

Российский парусник «Паллада» в ходе кругосветной экспедиции пересёк меридиан мыса Горн и перешёл из Тихого океана в Атлантический. Об этом рассказали в Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете.

«Фрегат шёл под парусами, как это делают отважные моряки последние четыре века, — только с помощью волн и ветра. Расстояние от знаковой точки Земли составило — 12 морских миль, скорость — 6 узлов», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «ради фотосессии на фоне мыса Горн капитан даже отменил традиционную утреннюю малую приборку на борту».

Как уточняется, судно продолжило путь к порту Ушуайя, куда оно должно зайти 11 февраля.

Следующим портом на пути парусника станет Кейптаун, в ЮАР фрегат отправится после совместной с барками «Седов» и «Крузенштерн» 200-мильной регаты в самой южной части Атлантики в честь 200-летия открытия российскими мореплавателями Антарктиды.

Ранее сообщалось, что парусник «Седов» покинул порт уругвайского города Монтевидео и отправился в район архипелага Южная Георгия.