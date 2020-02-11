Барк «Седов» вышел из Монтевидео к архипелагу Южная Георгия
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на медиацентр экспедиции.
«В рамках кругосветного плавания самый большой в мире учебный парусник «Седов» завершил заход в порт столицы Уругвая — Монтевидео и взял курс в район архипелага Южная Георгия», — рассказали в медиацентре.
Отмечается, что в районе архипелага Южная Георгия «в 20-х числах февраля состоится встреча трех российских парусников — участников экспедиции и пройдёт совместная 200-мильная парусная гонка».
Как уточняется, в Уругвае парусник находился с 7 по 10 февраля.
1 января сообщалось, что барк «Седов» зашёл в порт города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.