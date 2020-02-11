Барк «Седов» вышел из Монтевидео к архипелагу Южная Георгия

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Российский парусник «Седов», который участвует в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, покинул порт уругвайского города Монтевидео и отправился в район архипелага Южная Георгия.
Барк «Седов» вышел из Монтевидео к архипелагу Южная Георгия
  • © vk.com/barque_sedov_official

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на медиацентр экспедиции.

«В рамках кругосветного плавания самый большой в мире учебный парусник «Седов» завершил заход в порт столицы Уругвая — Монтевидео и взял курс в район архипелага Южная Георгия», — рассказали в медиацентре.

Отмечается, что в районе архипелага Южная Георгия «в 20-х числах февраля состоится встреча трех российских парусников — участников экспедиции и пройдёт совместная 200-мильная парусная гонка».

Как уточняется, в Уругвае парусник находился с 7 по 10 февраля. 

1 января сообщалось, что барк «Седов» зашёл в порт города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

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