Пашаев рассказал о личных отношениях с Ефремовым
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- РИА Новости
«У меня с ним прекрасные отношения», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он выразил готовность помогать Ефремову.
«До последнего дня, пока Ефремов освободится, я всегда буду рядом, помогу, попросят — всегда поеду и буду помогать», — отметил он.
9 сентября в ОНК сообщили, что Ефремов рассказал правозащитникам об отказе от услуг Пашаева и поиске нового адвоката. Сам юрист называл тогда эти сообщения глупостью.
Позднее СМИ писали, что Ефремов заявил, что Пашаев его «подставил».