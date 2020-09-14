Пашаев рассказал о личных отношениях с Ефремовым

Короткая ссылка
Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, рассказал о личных отношениях со своим бывшим подзащитным.
Пашаев рассказал о личных отношениях с Ефремовым
  • © Пресс-служба Пресненского суда
  • РИА Новости

«У меня с ним прекрасные отношения», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он выразил готовность помогать Ефремову.

«До последнего дня, пока Ефремов освободится, я всегда буду рядом, помогу, попросят — всегда поеду и буду помогать», — отметил он.

9 сентября в ОНК сообщили, что Ефремов рассказал правозащитникам об отказе от услуг Пашаева и поиске нового адвоката. Сам юрист называл тогда эти сообщения глупостью.

Позднее СМИ писали, что Ефремов заявил, что Пашаев его «подставил».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить