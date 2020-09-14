Пашаев рассказал о личных отношениях с Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, рассказал о личных отношениях со своим бывшим подзащитным.

«У меня с ним прекрасные отношения», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он выразил готовность помогать Ефремову.

«До последнего дня, пока Ефремов освободится, я всегда буду рядом, помогу, попросят — всегда поеду и буду помогать», — отметил он.

9 сентября в ОНК сообщили, что Ефремов рассказал правозащитникам об отказе от услуг Пашаева и поиске нового адвоката. Сам юрист называл тогда эти сообщения глупостью.

Позднее СМИ писали, что Ефремов заявил, что Пашаев его «подставил».