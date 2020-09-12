Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля получил мексиканский фильм «Новый порядок», сообщает РИА Новости.

Награду получил лично режиссёр картины Мишель Франко.

Фильм повествует о гражданских протестах и уличных бунтах в Мехико.

«Я не подозревал, что то, что придумал, окажется таким близким к реальности», — отметил Франко.

Фильм китаянки Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland) был признан лучшей картиной Венецианского кинофестиваля и получил «Золотого льва».

Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» удостоился специального приза 77-го Венецианского кинофестиваля.