Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля получил мексиканский фильм

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Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля получил мексиканский фильм «Новый порядок», сообщает РИА Новости.
Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля получил мексиканский фильм
  • Reuters

Награду получил лично режиссёр картины Мишель Франко.

Фильм повествует о гражданских протестах и уличных бунтах в Мехико.

«Я не подозревал, что то, что придумал, окажется таким близким к реальности», — отметил Франко. 

Фильм китаянки Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland) был признан лучшей картиной Венецианского кинофестиваля и получил «Золотого льва». 

Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» удостоился специального приза 77-го Венецианского кинофестиваля.

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