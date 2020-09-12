Фильм «Земля кочевников» одержал победу на Венецианском кинофестивале

Фильм китаянки Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland) был признан лучшей картиной Венецианского кинофестиваля.

Об этом сообщает РИА Новости.

Жюри присудило фильму Хлои Чжао главный приз конкурса — «Золотого льва».

Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо с 2 сентября, а в субботу, 12 сентября, состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Ранее сообщалось, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» удостоился специального приза 77-го Венецианского кинофестиваля.