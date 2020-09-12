Фильм «Земля кочевников» одержал победу на Венецианском кинофестивале
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Об этом сообщает РИА Новости.
Жюри присудило фильму Хлои Чжао главный приз конкурса — «Золотого льва».
Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо с 2 сентября, а в субботу, 12 сентября, состоялась торжественная церемония награждения победителей.
Ранее сообщалось, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» удостоился специального приза 77-го Венецианского кинофестиваля.