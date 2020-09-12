Фильм Кончаловского удостоился спецприза Венецианского кинофестиваля

Короткая ссылка
Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» удостоился специального приза 77-го Венецианского кинофестиваля, сообщает ТАСС.
Фильм Кончаловского удостоился спецприза Венецианского кинофестиваля
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом объявило международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт. 

Получая награду, режиссёр поблагодарил свою «коллегу и жену Юлию Высоцкую», которая сыграла главную роль в картине.

Фильм «Дорогие товарищи!» посвящён расстрелу в Новочеркасске 1962 года.

Кончаловский получал два «Серебряных льва» за картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) и «Рай» (2016), а также Гран-при за «Дом дураков» (2002).

Ранее кинокритик, киновед, телеведущая Екатерина Мцитуридзе прокомментировала показ фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского на Венецианском фестивале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить