Фильм Кончаловского удостоился спецприза Венецианского кинофестиваля

Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» удостоился специального приза 77-го Венецианского кинофестиваля, сообщает ТАСС.

Об этом объявило международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.

Получая награду, режиссёр поблагодарил свою «коллегу и жену Юлию Высоцкую», которая сыграла главную роль в картине.

Фильм «Дорогие товарищи!» посвящён расстрелу в Новочеркасске 1962 года.

Кончаловский получал два «Серебряных льва» за картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) и «Рай» (2016), а также Гран-при за «Дом дураков» (2002).

Ранее кинокритик, киновед, телеведущая Екатерина Мцитуридзе прокомментировала показ фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского на Венецианском фестивале.