Эксперт прокомментировала показ нового фильма Кончаловского на Венецианском фестивале

Кинокритик, киновед, телеведущая Екатерина Мцитуридзе прокомментировала показ фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского на Венецианском фестивале.

«Андрей Кончаловский в Венеции представлял пять своих фильмов, всегда с успехом, и без наград с фестиваля никогда не уезжал», — напомнила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, человеческая драма на фоне социально-политического кризиса — довольно регулярная тема на фестивалях, но в разрезе советской истории это, возможно, первый подобный опыт препарирования истории с точки зрения режиссёра, фильмы которого всегда претендуют на авторское осмысление событий.

«Вероятность, что фильм окажется одним из победителей киносмотра, высока. Посмотрим, как рассудит жюри во главе с Кейт Бланшетт», — добавила Мцитуридзе.

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