Михаил Горевой прокомментировал ситуацию с Ефремовым

Актёр Михаил Горевой прокомментировал ситуацию со своим коллегой Михаилом Ефремовым.

«Мы будем стараться делать всё возможное, чтобы помочь Михаилу», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Горевой, Ефремов — немолодой и не самый здоровый человек.

«Поэтому да, мы будем изо всех сил пытаться что-то сделать, чтобы облегчить Михаилу его участь», — отметил артист.

Со своей стороны, один из основателей театра «Квартет И» Леонид Барац в беседе с радио Sputnik заявил, что если возможно обжалование приговора и адвокаты посчитают, что это может уменьшить срок, то, наверное, стоит это сделать.

«Что касается срока, то я очень надеюсь, что он будет примерно себя вести и реальный срок отсидки будет меньше», — сказал Барац.

8 сентября суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Также с артиста взыскали 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.