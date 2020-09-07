Эксперт прокомментировал ситуацию с тайфунами

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Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал ситуацию с тайфунами.
Эксперт прокомментировал ситуацию с тайфунами
  • © Администрация Приморского края/АО «ДРСК»

«Если случается тайфун или шторм, обычно корабли, которые находятся в море или в океане, отправляются штормовать ещё дальше. Если судно будет у берега, то можно напороться на камни и разного рода препятствия. Тогда у судна будут большие проблемы», — заявил он в беседе с Nation News.

Тем, кто остался на суше, эксперт рекомендует внимательно следить за системой оповещений и предупреждений МЧС и действовать по их указаниям.

Как отметил Дандыкин, на Дальнем Востоке это распространённая практика и не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Ранее сообщалось, что в Приморье готовятся к удару тайфуна «Хайшен».

Климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU оценила лето 2020 года в России.

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