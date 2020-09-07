Эксперт прокомментировал ситуацию с тайфунами

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал ситуацию с тайфунами.

«Если случается тайфун или шторм, обычно корабли, которые находятся в море или в океане, отправляются штормовать ещё дальше. Если судно будет у берега, то можно напороться на камни и разного рода препятствия. Тогда у судна будут большие проблемы», — заявил он в беседе с Nation News.

Тем, кто остался на суше, эксперт рекомендует внимательно следить за системой оповещений и предупреждений МЧС и действовать по их указаниям.

Как отметил Дандыкин, на Дальнем Востоке это распространённая практика и не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

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