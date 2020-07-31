Климатолог оценила лето 2020 года в России

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Климатолог Екатерина Пестрякова оценила лето 2020 года в России.
Климатолог оценила лето 2020 года в России
  • Pixabay

«Эти два года очень аномальные по всему земному шару. Тренд такой: для северного полушария, где больше суши, температура растёт, так как оно быстрее прогревается и быстрее остывает. К примеру, на Алтае сейчас жарче, чем в Сочи. В Челябинске также наблюдался температурный рекорд — +42 °С в тени, а в Крыму +40 °С», — заявила она в беседе с URA.RU.

Кроме того, по её словам, в последнее время южный ветер стал преобладать над западным.

Как считает эксперт, на фоне этого могут участиться стихийные явления, например смерчи и шквалы.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве в конце июля.

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