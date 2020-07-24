Синоптик рассказала о погоде в Москве в конце июля

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве в конце июля.

«Могу отметить, что жары у нас не будет. Будет умеренно-тёплая погода, температура будет близка к норме, и не обойдётся без кратковременных дождей, но будут дни и без осадков», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, сильный юго-западный ветер уже днём в субботу повысит температуру до +21…+23 ˚С в Москве, а по Московской области — до +18…+23 ˚С.

В воскресенье ожидаются небольшие дожди, но станет ещё теплее. В дневное время ожидается +23…+25 ˚С и +20…+25 ˚С в столице и области соответственно.

Ко вторнику прогнозируется потепление ещё на один-два градуса.

«Так, днём будет +22…+27 ˚С. Однако немного понизится температура в среду — до +21…+26 ˚С. Четверг и пятница тоже пока ожидаются вполне тёплыми, с кратковременными дождями. Наиболее вероятные значения в ночные часы — это +12…+16 ˚С, а днём около +20…+25 ˚С», — сказала Макарова.

Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Уралгидрометцентра Анна Мишарина в беседе с URA.RU рассказала о погоде в регионе.