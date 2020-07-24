Синоптик рассказала о погоде в Москве в конце июля

Короткая ссылка
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве в конце июля.
Синоптик рассказала о погоде в Москве в конце июля
  • © Зыков Кирилл
  • АГН «Москва»

«Могу отметить, что жары у нас не будет. Будет умеренно-тёплая погода, температура будет близка к норме, и не обойдётся без кратковременных дождей, но будут дни и без осадков», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, сильный юго-западный ветер уже днём в субботу повысит температуру до +21…+23 ˚С в Москве, а по Московской области — до +18…+23 ˚С.

В воскресенье ожидаются небольшие дожди, но станет ещё теплее. В дневное время ожидается +23…+25 ˚С и +20…+25 ˚С в столице и области соответственно.

Ко вторнику прогнозируется потепление ещё на один-два градуса.

«Так, днём будет +22…+27 ˚С. Однако немного понизится температура в среду — до +21…+26 ˚С. Четверг и пятница тоже пока ожидаются вполне тёплыми, с кратковременными дождями. Наиболее вероятные значения в ночные часы — это +12…+16 ˚С, а днём около +20…+25 ˚С», — сказала Макарова.

Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Уралгидрометцентра Анна Мишарина в беседе с URA.RU рассказала о погоде в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить