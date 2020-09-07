Юрий Мороз прокомментировал сообщение о смерти Сергея Колтакова
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В беседе с Nation News он поделился воспоминаниями о съёмках в проекте «Братья Карамазовы».
«За неделю до съёмок найти актёра на главную роль отца Карамазова. Мне художник Павел Каплевич посоветовал посмотреть Сергея Колтакова, мы с ним сделали пробы, и он меня тогда поразил тем, что сразу знал всю роль наизусть, что бывает с артистами крайне редко», — сообщил Мороз.
Впоследствии он работал с Колтаковым ещё в нескольких проектах.
Как отметил режиссёр, это был выдающийся русский актёр.
Колтаков скончался в возрасте 64 лет.
Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев в беседе с Newinform выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева, с которым работал в проекте «Физрук».