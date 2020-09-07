Юрий Мороз прокомментировал сообщение о смерти Сергея Колтакова

Режиссёр и сценарист Юрий Мороз прокомментировал сообщение о смерти актёра Сергея Колтакова.

В беседе с Nation News он поделился воспоминаниями о съёмках в проекте «Братья Карамазовы».

«За неделю до съёмок найти актёра на главную роль отца Карамазова. Мне художник Павел Каплевич посоветовал посмотреть Сергея Колтакова, мы с ним сделали пробы, и он меня тогда поразил тем, что сразу знал всю роль наизусть, что бывает с артистами крайне редко», — сообщил Мороз.

Впоследствии он работал с Колтаковым ещё в нескольких проектах.

Как отметил режиссёр, это был выдающийся русский актёр.

Колтаков скончался в возрасте 64 лет.

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев в беседе с Newinform выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева, с которым работал в проекте «Физрук».