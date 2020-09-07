Умер актёр Сергей Колтаков

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Российский актёр Сергей Колтаков скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщил артист Семён Слепаков.
Умер актёр Сергей Колтаков
  • © РИА Новости / Пресс-служба «Первого канала»

«Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович!» — написал он в своём Instagram.

1 сентября на 77-м году жизни скончался народный артист России Борис Клюев.

Актриса и ученица Клюева Полина Долинская в беседе с Nation News рассказала, что артист, который был тяжело болен, до последнего держался так, будто ничего не происходит.

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