Умер актёр Сергей Колтаков
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«Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович!» — написал он в своём Instagram.
1 сентября на 77-м году жизни скончался народный артист России Борис Клюев.
Актриса и ученица Клюева Полина Долинская в беседе с Nation News рассказала, что артист, который был тяжело болен, до последнего держался так, будто ничего не происходит.