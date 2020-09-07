Мэр Владивостока предупредил об опасностях тайфуна «Хайшен»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк предложил освободить детей от посещения школ и детских садов во время прохождения тайфуна «Хайшен».

«Если во Владивостоке будет сильный дождь и ветер, то детей из школ и дошкольных учреждений образования необходимо будет отпустить домой», — цитирует Гуменюка сайт администрации города.

Он также предложил рассмотреть такую возможность для работников различных предприятий.

Мэр города посоветовал гражданам оставаться дома во время прохождения тайфуна.

Ранее стало известно, что тайфун «Хайшен» приближается к Приморскому краю стремительнее прогноза.