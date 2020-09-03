Резкое ухудшение погоды ожидается в Новосибирской области

В МЧС по Новосибирской области предупредили о резком ухудшении погоды.

В регионе значительно похолодает. В связи с этим спасатели просят быть аккуратными при использовании обогревателей, ведь главная причина возгораний в этот период времени — перегруз электросети.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирской области в ночные часы прогнозируется похолодание до +4 °С. Ожидается усиление ветра до 8—13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20 метров в секунду», — цитирует ведомство kp.ru.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России.

Также URA.RU сообщало об усилении ветра до 20 м/с в Свердловской области.