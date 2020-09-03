Резкое ухудшение погоды ожидается в Новосибирской области

Короткая ссылка
В МЧС по Новосибирской области предупредили о резком ухудшении погоды.

В регионе значительно похолодает. В связи с этим спасатели просят быть аккуратными при использовании обогревателей, ведь главная причина возгораний в этот период времени — перегруз электросети.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирской области в ночные часы прогнозируется похолодание до +4 °С. Ожидается усиление ветра до 8—13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20 метров в секунду», — цитирует ведомство kp.ru.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России.

Также URA.RU сообщало об усилении ветра до 20 м/с в Свердловской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить