В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются заморозки до -2 ˚С, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Также в Свердловской, Пермской, Челябинской областях будут заморозки, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье тоже будут заморозки до -2 ˚С», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, минусовая температура ожидается в Карелии, Костромской области, в горах Забайкалья и на северо-востоке Иркутской области.

По словам Вильфанда, приток холодных масс обеспечивает установившийся над центром европейской территории России антициклон.

Ранее URA.RU со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды передавало об усилении ветра до 20 м/с в Свердловской области.