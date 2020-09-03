В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

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В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются заморозки до -2 ˚С, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России
  • globallookpress.com

«Также в Свердловской, Пермской, Челябинской областях будут заморозки, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье тоже будут заморозки до -2 ˚С», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, минусовая температура ожидается в Карелии, Костромской области, в горах Забайкалья и на северо-востоке Иркутской области.

По словам Вильфанда, приток холодных масс обеспечивает установившийся над центром европейской территории России антициклон.

Ранее URA.RU со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды передавало об усилении ветра до 20 м/с в Свердловской области.

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