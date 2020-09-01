Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Свердловской области

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Свердловской области в среду, 2 сентября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«На Свердловскую область с северо-западного направления надвигается циклон. 2 сентября во второй половине подует сильный ветер скоростью 15—20 м/с», — заявили в управлении.

Температура воздуха понизится примерно до +14 ˚С. Синоптики не исключили, что сильный ветер будет сопровождаться ливнем с грозой.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.