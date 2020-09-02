Актёр Долинский назвал Клюева блистательным актёром

Советский и российский актёр, телеведущий, заслуженный артист России Владимир Долинский прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти народного артиста России Бориса Клюева.

«Он был блистательным актёром. Он был настоящим мощным русским актёром нашей русской сцены... Из плеяды лучших актёров Малого театра. Для меня он не просто дорог как актёр, как мой сотоварищ по цеху, а, пожалуй, в другом качестве: он является «крёстным отцом» моей дочери», — рассказал Долинский.

Он пояснил, что, когда его дочь подала документы в Щепкинское и Щукинское театральные училища, Клюев позвонил ему и сказал, чтобы она шла именно в Щепкинское.

«Она поступила в Щепкинское театральное училище, он пестовал её все годы, пока она училась. Потом он помог ей попасть и в Малый театр, и в Малом театре он очень опекал её. Она сейчас просто убита тем, что потеряла такого близкого человека, замечательного партнёра... Для меня это просто страшная потеря», — добавил Долинский.

Он отметил, что не так давно смотрел, как Клюев играет в спектакле «Перед заходом солнца».

«Блистательно играет, как будто там предчувствует свой скорый уход. Играет обречённого на смерть старого человека, который влюбляется», — пояснил Долинский.

Он также отметил, что Клюев был очень честным и порядочным человеком.

«Он был совестливый, и он был во многом, как мне кажется, совестью театра», — заключил собеседник RT.

1 сентября стало известно, что народный артист России Борис Клюев скончался на 77-м году жизни.