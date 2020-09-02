В Союзе кинематографистов рассказали об уникальном типаже Клюева

Пресс-секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти народного артиста России Бориса Клюева.

«Вчера стало известно, что мы потеряли ещё одного большого актёра из такой классической плеяды русского актёрского мастерства — Бориса Клюева. Типаж совершенно уникальный», — отметила Немчинская.

Она также подчеркнула, что Клюев работал и в театре, и в кино, ему были «подвластны самые разные характеры».

«Было видно, что мощная фактура, энергетика... Крупный актёр, крупная личность. Он много работал, это было заметно всем зрителям», — заключила Немчинская.

1 сентября стало известно, что народный артист России Борис Клюев скончался на 77-м году жизни.