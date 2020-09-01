Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева

Первый зампред комитета Госдумы по культуре заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью актёра Бориса Клюева.

«Это очень печальная новость для всех нас, потому что за последние годы Борис Клюев стал для многих россиян очень дорогим артистом. В каждый дом он входил со своими фильмами», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, Клюев был хорошим человеком и замечательным комедийным актёром, у которого были и блестящие серьёзные роли.

В свою очередь, работавший в Малом театре актёр Александр Вершинин выразил мнение, что Клюев олицетворял отечественный театр и кинематограф.

«Он партнёр, педагог, художественный руководитель — человек, который давал культуру, мог сказать красивое, глубокое и вечное», — сказал Вершинин в беседе с телеканалом «360».

Ранее сообщалось, что Клюев скончался на 77-м году жизни.