В Гильдии актёров кино прокомментировали смерть Бориса Клюева

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Анастасия Румянцева
Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти народного артиста России Бориса Клюева.
В Гильдии актёров кино прокомментировали смерть Бориса Клюева
  • © Илья Питалёв/РИА Новости

«Первое воспоминание — это сразу «Трианон»... Потрясающий артист, очень много создал и на сцене Малого театра, и в кино, но самое главное — он был каким-то особо узнаваемым человеком для миллионов жителей нашей страны. Когда мы смотрели очень, казалось бы простой, но такой семейный и тёплый сериал «Воронины», Бориса узнавал каждый для себя, узнавал как человека, который живёт с ним рядом», — отметила Гущина.

Она также добавила, что Клюев на протяжении многих лет был членом правления Гильдии актёров кино России и успел помочь многим артистам.

«Не верится, что этот огромный красивый мужчина, талантливый артист, человек, который много сделал для своих друзей, для актёров, помогая самым нуждающимся, — его больше нет. Я уверена, он останется надолго в памяти тех, кто любит театр, тех, кто любит кино, а главное, останется в памяти своих коллег, потому что забыть то доброе, что он делал на протяжении многих лет, они просто не смогут. Светлая память», — заключила собеседница RT. 

1 сентября стало известно, что народный артист России Борис Клюев скончался на 77-м году жизни.

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