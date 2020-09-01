Музыкант Билли Новик поделился воспоминаниями об учёбе в школе

Музыкант Билли Новик поделился воспоминаниями о своей учёбе в школе.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Новик сменил три школы. По его словам, в седьмом классе ему очень не повезло со школой.

«Это мой дневник за седьмой класс. Мне очень не повезло со школой, учеником я был вялым, в школу мне ходить не нравилось», — отметил музыкант.

Он сообщил, что поддерживает контакт только с одной учительницей — преподавателем русского языка и литературы, которая была его классной руководительницей.

Как добавил Новик, самое важное в школе — хорошие отношения учеников и учителей.

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