Музыкант Билли Новик поделился воспоминаниями об учёбе в школе

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Музыкант Билли Новик поделился воспоминаниями о своей учёбе в школе.
Музыкант Билли Новик поделился воспоминаниями об учёбе в школе
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Новик сменил три школы. По его словам, в седьмом классе ему очень не повезло со школой.

«Это мой дневник за седьмой класс. Мне очень не повезло со школой, учеником я был вялым, в школу мне ходить не нравилось», — отметил музыкант.

Он сообщил, что поддерживает контакт только с одной учительницей — преподавателем русского языка и литературы, которая была его классной руководительницей.

Как добавил Новик, самое важное в школе — хорошие отношения учеников и учителей.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

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