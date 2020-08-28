В «Иллюзионе» пройдёт бесплатный показ фильма для незрячих

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В кинотеатре «Иллюзион» 15 сентября пройдёт благотворительный показ фильма «Не/смотря ни на что» с тифлокомментированием.
В «Иллюзионе» пройдёт бесплатный показ фильма для незрячих
  • РИА Новости

Тиффловерсию картины озвучила актриса Ирина Безрукова. Она выступит перед началом сеанса.

«Этот фильм основан на реальных событиях. И он дарит надежду. Это очень важно для обычного зрителя и в особенности для зрителей с особыми потребностями», — отметила актриса.

Мероприятие посетят люди с ограниченными возможностями здоровья: Иван Ерхов — первый в России незрячий, который покорил Эльбрус, Дмитрий Клюквин — единственный незрячий сертифицированный дайвер, а также деятели культуры: Диана Гурцкая, Сергей Горобченко, Елена Борщёва, Иван Стебунов и другие.

Лента «Не/смотря ни на что» основана на автобиографической книге незрячего автора Салии Кахаватте.

Ранее сообщалось, что в Севастополе после реконструкции открылся кинотеатр «Россия» с самым большим экраном на полуострове.

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