В «Иллюзионе» пройдёт бесплатный показ фильма для незрячих

В кинотеатре «Иллюзион» 15 сентября пройдёт благотворительный показ фильма «Не/смотря ни на что» с тифлокомментированием.

Тиффловерсию картины озвучила актриса Ирина Безрукова. Она выступит перед началом сеанса.

«Этот фильм основан на реальных событиях. И он дарит надежду. Это очень важно для обычного зрителя и в особенности для зрителей с особыми потребностями», — отметила актриса.

Мероприятие посетят люди с ограниченными возможностями здоровья: Иван Ерхов — первый в России незрячий, который покорил Эльбрус, Дмитрий Клюквин — единственный незрячий сертифицированный дайвер, а также деятели культуры: Диана Гурцкая, Сергей Горобченко, Елена Борщёва, Иван Стебунов и другие.

Лента «Не/смотря ни на что» основана на автобиографической книге незрячего автора Салии Кахаватте.

Ранее сообщалось, что в Севастополе после реконструкции открылся кинотеатр «Россия» с самым большим экраном на полуострове.