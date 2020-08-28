В Севастополе открылся кинотеатр с самым большим экраном на полуострове
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на данные пресс-службы правительства Севастополя.
Зал «Россия» был построен в середине 1970-х годов, это был первый широкоформатный кинотеатр города.
После реконструкции и капитального ремонта во всех залах установлено современное оборудование, в том числе новые экраны, лазерные проекторы, новая звуковая система и система вентиляции воздуха.
Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о субсидиях для культурных проектов.