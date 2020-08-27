Часть выставок Третьяковки на Крымском Валу будут закрыты 27 августа

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Две выставки и постоянная экспозиция Новой Третьяковки на Крымском Валу будут временно закрыты для посетителей в связи с необходимостью просушки полов и ремонтных работ после протечки крыши из-за прорыва изношенной ливневой канализации.
Часть выставок Третьяковки на Крымском Валу будут закрыты 27 августа
  • АГН «Москва»

«Залы выставки «НЕНАВСЕГДА» откроются для посетителей 28 августа в связи с необходимостью просушки полов. Выставка «Шедевры из Казани» и постоянная экспозиция Новой Третьяковки будут временно закрыты для проведения необходимых ремонтных работ в залах», — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, 27 августа будут открыты выставки «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» и «Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина». При этом последняя будет работать в этот день бесплатно.

26 августа из-за сильного дождя в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу произошла протечка крыши.

Все посетители были выведены из залов, экспозиции и выставки временно закрылись для посещения.

Позднее в галерее сообщили, что оперативные действия сотрудников позволили избежать угрозы повреждения произведений искусства.

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