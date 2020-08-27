Часть выставок Третьяковки на Крымском Валу будут закрыты 27 августа
- АГН «Москва»
«Залы выставки «НЕНАВСЕГДА» откроются для посетителей 28 августа в связи с необходимостью просушки полов. Выставка «Шедевры из Казани» и постоянная экспозиция Новой Третьяковки будут временно закрыты для проведения необходимых ремонтных работ в залах», — говорится в пресс-релизе.
Таким образом, 27 августа будут открыты выставки «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» и «Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина». При этом последняя будет работать в этот день бесплатно.
26 августа из-за сильного дождя в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу произошла протечка крыши.
Все посетители были выведены из залов, экспозиции и выставки временно закрылись для посещения.
Позднее в галерее сообщили, что оперативные действия сотрудников позволили избежать угрозы повреждения произведений искусства.