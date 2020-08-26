Третьяковка сообщила о протечке крыши в здании на Крымском Валу
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу галереи.
«В Третьяковской галерее на Крымском Валу, 10 из-за сильного дождя произошла протечка крыши», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «в данный момент все посетители Новой Третьяковки выведены из залов, все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения».
«Мы мониторим ситуацию и в ближайшее время вернёмся с более подробным комментарием», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что до вечера среды, 26 августа, в Московской области ожидаются сильный ветер и дождь с грозой.