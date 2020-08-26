В Третьяковской галерее назвали причину протечки крыши

Причиной протечки крыши в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве стал прорыв изношенной ливневой канализации, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу галереи.

«26 августа в Третьяковской галерее на Крымском Валу из-за сильнейшего ливня произошла серьёзная протечка крыши, что явилось следствием одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора исключительно сильного дождя», — говорится в сообщении.

Как отмечается, хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея немедленно начали проведение экстренных мероприятий по устранению последствий протечек, в первую очередь тех, которые были необходимы для обеспечения безопасности и сохранности произведений искусства.

Оперативные действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения, сообщили в галерее. В настоящее время ведутся работы по устранению причин протечек.

Ранее Третьяковская галерея сообщила, что из-за сильного дождя в здании на Крымском Валу произошла протечка крыши. Картины не пострадали.