В Глазове создали посвящённые Виктору Цою граффити

В Удмуртии, в городе Глазове, создали посвящённые Виктору Цою граффити.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные пресс-службы Минобрнауки Удмуртии.

Граффити-портрет лидера группы «Кино» появился в день памяти музыканта рядом с Глазовским государственным педагогическим институтом. Авторы идеи — студенты вуза и их друзья.

«Из окна первого корпуса нашего вуза в глаза бросался исписанный фасад здания. Мы решили его «оживить». Виктор Цой — голос поколения, новатор, музыкант и поэт», — цитирует издание художника Любовь Лекомцеву.

Рисунок состоит из строчек песен музыканта.

Ранее Inforeactor сообщал, что премьера фильма «Цой» режиссёра Алексея Учителя состоится 27 августа в День российского кино.