Названа дата премьеры фильма «Цой» Алексея Учителя

Премьера фильма «Цой» режиссёра Алексея Учителя состоится в День российского кино, 27 августа.

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Sony Pictures.

В картине снимались Паулина Андреева, Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Игорь Верник.

Учитель был лично знаком с Цоем и его ближайшим окружением. По словам режиссёра, он выпускает ленту в День российского кино как дань памяти таланту музыканта и его вкладу в развитие культуры.

В 2019 году актёр Юрий Стоянов в беседе с Newinform назвал музыканта Виктора Цоя знаковым человеком для страны и поколения.