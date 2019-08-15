Юрий Стоянов назвал Виктора Цоя знаковым человеком для страны и поколения

Актёр Юрий Стоянов в беседе с Newinform назвал музыканта Виктора Цоя знаковым человеком для страны и поколения.

«Цой — музыкант, который выразил что-то очень важное. Во-первых, текстами. Во-вторых, мелодией. В-третьих, голосом», — заявил он.

Как отметил Стоянов, Цой не воевал с системой, а отстаивал право своей внутренней свободы — и, конечно же, отстоял.

Что касается актёрской карьеры Цоя — Стоянов считает, что за музыкантом было интересно наблюдать, в том числе на экране.

Лидер группы «Кино» погиб 15 августа 1990 года.

Ранее Александр Цой прокомментировал новость о начале съёмок фильма Алексея Учителя под рабочим названием «Цой».