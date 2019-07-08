Сын Цоя прокомментировал новость о начале съёмок фильма об отце

Короткая ссылка
Александр Цой прокомментировал новость о начале съёмок фильма Алексея Учителя под рабочим названием «Цой».
Сын Цоя прокомментировал новость о начале съёмок фильма об отце
  • © РИА Новости

«Хорошего мне сказать нечего, а плохое только подогреет интерес к этому фильму», — заявил Александр Цой в беседе с RT.

О старте съёмок картины Алексея Учителя о лидере группы «Кино» Викторе Цое сообщила в своём Instagram актриса Марьяна Спивак.

Она также отметила, что в ленте снимутся Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник и Надежда Калеганова.

Известно, что в центре сюжета будущей картины — история о том, как близкие Цоя везли его тело из Латвии в Россию.

Ранее Учитель отмечал, что давно планировал снять картину о Викторе Цое. В мае студия «Рок» представила фильм под рабочим названием «Цой» на стенде Made in Russia на Каннском кинорынке. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить