Сын Цоя прокомментировал новость о начале съёмок фильма об отце

Александр Цой прокомментировал новость о начале съёмок фильма Алексея Учителя под рабочим названием «Цой».

«Хорошего мне сказать нечего, а плохое только подогреет интерес к этому фильму», — заявил Александр Цой в беседе с RT.

О старте съёмок картины Алексея Учителя о лидере группы «Кино» Викторе Цое сообщила в своём Instagram актриса Марьяна Спивак.

Она также отметила, что в ленте снимутся Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник и Надежда Калеганова.

Известно, что в центре сюжета будущей картины — история о том, как близкие Цоя везли его тело из Латвии в Россию.

Ранее Учитель отмечал, что давно планировал снять картину о Викторе Цое. В мае студия «Рок» представила фильм под рабочим названием «Цой» на стенде Made in Russia на Каннском кинорынке.