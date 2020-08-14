Юрий Антонов прокомментировал сообщение о смерти Валентины Легкоступовой
- РИА Новости
«Мы с ней встречались на концертных площадках. Очень симпатичный, очень доброжелательный человек», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, это очень печальная весть.
Со своей стороны, друг Легкоступовой, заместитель главного редактора еженедельника «Севастопольская газета» и бывший сенатор Андрей Соболев в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил, что с самого начала тяжело воспринимал всю ситуацию.
«У меня есть круг друзей, которые переживали, наблюдали за всей этой историей. Сообщили мне из-за границы», — сказал он.
11 августа сообщалось, что Валентина Легкоступова доставлена в московскую больницу с травмами, в полиции опрашивают её мужа.
В больнице Легкоступовой провели операцию, позднее стало известно, что она находится в крайне тяжёлом состоянии в коме.
Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница песни «Ягода-малина».