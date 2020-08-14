Юрий Антонов прокомментировал сообщение о смерти Валентины Легкоступовой

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Певец Юрий Антонов прокомментировал сообщение о смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой.
Юрий Антонов прокомментировал сообщение о смерти Валентины Легкоступовой
  • РИА Новости

«Мы с ней встречались на концертных площадках. Очень симпатичный, очень доброжелательный человек», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, это очень печальная весть.

Со своей стороны, друг Легкоступовой, заместитель главного редактора еженедельника «Севастопольская газета» и бывший сенатор Андрей Соболев в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил, что с самого начала тяжело воспринимал всю ситуацию.

«У меня есть круг друзей, которые переживали, наблюдали за всей этой историей. Сообщили мне из-за границы», — сказал он.

11 августа сообщалось, что Валентина Легкоступова доставлена в московскую больницу с травмами, в полиции опрашивают её мужа.

В больнице Легкоступовой провели операцию, позднее стало известно, что она находится в крайне тяжёлом состоянии в коме.

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница песни «Ягода-малина».

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