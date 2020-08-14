Михаил Ширвиндт рассказал, как режим самоизоляции повлиял на его работу

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Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, как режим самоизоляции повлиял на его работу.
Михаил Ширвиндт рассказал, как режим самоизоляции повлиял на его работу
  • РИА Новости

В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что проводит лето в прекрасном настроении.

«Мне только жалко, что временно приостановились поездки с моим блогом «Съедобное. Несъедобное», потому что это тот случай, когда досуг и работа совмещаются в одном проекте и всех участников это очень развлекает», — заявил Ширвиндт.

Он выразил надежду, что проект продолжат, когда возобновится полноценное транспортное сообщение внутри страны и по всему миру.

Ранее писатель Сергей Лукьяненко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с международным авиасообщением.

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