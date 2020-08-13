Сергей Лукьяненко прокомментировал ситуацию с международным авиасообщением

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Писатель Сергей Лукьяненко прокомментировал ситуацию с международным авиасообщением.
Сергей Лукьяненко прокомментировал ситуацию с международным авиасообщением
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«На самом деле, хотелось бы, чтобы больше стран присоединялись к авиасообщению. Чтобы мы смогли снова посещать другие страны, курорты. Мы всё-таки привыкли к тому, что мир большой, мы можем в нём относительно свободно передвигаться», — заявил он в беседе с НСН.

По словам писателя, сейчас, когда весь мир «сжался», появляется очень непривычное ощущение и хочется вернуться к прежним чувствам, что он огромный и, желательно, общий.

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Nation News рассказал, что делает во время режима самоизоляции.

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