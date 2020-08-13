В Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку Виктора Цоя

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В Санкт-Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку Виктора Цоя, акция пройдёт в рамках ежегодного проекта «Поющие мосты».
В Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку Виктора Цоя
  • © Юрий Абрамочкин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные компании «Петроцентр» (оператор шоу «Поющие мосты»).

Развод моста состоится в ночь на субботу, 15 августа, в 00:45.

Прозвучат две композиции Виктора Цоя в специальной обработке, созданной музыкантом Юрием Каспаряном.

Планируется также проекция портрета Виктора Цоя на разводной пролёт Дворцового моста.

В ночь с 26 на 27 июля после морского парада в честь Дня ВМФ в Петербурге Дворцовый мост был разведён под «Гимн великому городу».

Ранее Inforeactor сообщал, что премьера фильма «Цой» режиссёра Алексея Учителя состоится 27 августа в День российского кино.

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