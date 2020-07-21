После парада в День ВМФ в Петербурге Дворцовый мост будет разведён под музыку
- РИА Новости
«Акция станет подарком для петербуржцев и гостей нашего города ко Дню Военно-морского флота, который широко отметят в это воскресенье в нашем городе», — цитирует «Петербургский дневник» председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Владимира Рябовола.
По его словам, Дворцовый мост разведут под «Гимн великому городу» композитора Рейнгольда Глиэра, также переправа получит торжественную подсветку в цветах андреевского флага.
Ранее сообщалось, что в Петербург доставят ковчег с мощами Феодора Ушакова.