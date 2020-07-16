В Петербург доставят ковчег с мощами Феодора Ушакова
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Мощи доставят спецрейсом из Санаксарского монастыря в Республике Мордовия на аэродром Пушкин.
«Святыню перевезут в Кронштадт и поместят на специальный катер, который в этот же день обойдёт расположенные на Кронштадтском рейде корабли — участники Главного военно-морского парада», — цитирует kp.ru пресс-службу Западного военного округа.
Молебен пройдёт на борту катера. Построенные на бортах кораблей верующие члены их экипажей смогут наблюдать проход катера с ковчегом.
После прохода ковчег будет доставлен в Морской Никольский собор в Кронштадте, где будет находиться вплоть до Главного военно-морского парада.
Как сообщалось ранее, в ночь на 14 июля в Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция парада ко Дню Военно-морского флота России. Парад пройдёт 26 июля.
«Новый Севастополь» также сообщил, что морские пехотинцы Черноморского флота начали тренировки ко Дню ВМФ.