В Петербург доставят ковчег с мощами Феодора Ушакова

Ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставят в Санкт-Петербург 21 июля, специально ко Дню Главного военно-морского парада в городе.

Мощи доставят спецрейсом из Санаксарского монастыря в Республике Мордовия на аэродром Пушкин.

«Святыню перевезут в Кронштадт и поместят на специальный катер, который в этот же день обойдёт расположенные на Кронштадтском рейде корабли — участники Главного военно-морского парада», — цитирует kp.ru пресс-службу Западного военного округа.

Молебен пройдёт на борту катера. Построенные на бортах кораблей верующие члены их экипажей смогут наблюдать проход катера с ковчегом.

После прохода ковчег будет доставлен в Морской Никольский собор в Кронштадте, где будет находиться вплоть до Главного военно-морского парада.

Как сообщалось ранее, в ночь на 14 июля в Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция парада ко Дню Военно-морского флота России. Парад пройдёт 26 июля.

«Новый Севастополь» также сообщил, что морские пехотинцы Черноморского флота начали тренировки ко Дню ВМФ.