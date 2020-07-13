Морпехи Черноморского флота начали тренировки ко Дню ВМФ

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Морские пехотинцы Черноморского флота начали тренировки ко Дню ВМФ. В Казачьей бухте проходит практическая подготовка механиков-водителей, которые станут управлять бронетранспортёрами БТР-82 на плаву во время военно-спортивного праздника.
Морпехи Черноморского флота начали тренировки ко Дню ВМФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На первом этапе тренировок молодые водители отработали размещение бронетранспортёров внутри твиндеков корабля и выгрузку бронетехники без привлечения больших десантных кораблей на береговом тренажёре, имитирующем твиндек корабля», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Затем технику подготовили к преодолению водных преград. После этого начались практические занятия по входу бронетранспортёров в воду, развёртыванию их в боевой порядок, движению в составе подразделения, стрельбе на плаву, умению держать дистанцию между машинами.

Ранее газета «Взгляд» со ссылкой на ВЦИОМ сообщала, что парад Победы в Москве смотрели 61% россиян.

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