Морпехи Черноморского флота начали тренировки ко Дню ВМФ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«На первом этапе тренировок молодые водители отработали размещение бронетранспортёров внутри твиндеков корабля и выгрузку бронетехники без привлечения больших десантных кораблей на береговом тренажёре, имитирующем твиндек корабля», — заявили в пресс-службе ЧФ.
Затем технику подготовили к преодолению водных преград. После этого начались практические занятия по входу бронетранспортёров в воду, развёртыванию их в боевой порядок, движению в составе подразделения, стрельбе на плаву, умению держать дистанцию между машинами.
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