Тихановская покинула свою квартиру в целях безопасности

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская из соображений безопасности покинула свою квартиру в Минске.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину.

Красулина пояснила, что «ничего экстраординарного не происходит, после задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру».

По словам пресс-секретаря, Тихановская в настоящий момент находится в Минске «в окружении членов штаба и журналистов, ей организовали отдельную комнату».

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали главу избирательного штаба Тихановской Марию Мороз.

Также сообщалось, что в Минске задержали доверенное лицо Тихановской Андрея Смоленчука и его жену.

Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.