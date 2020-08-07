Музеи Крыма приняли 800 тысяч посетителей после возобновления работы

Музеи Крыма приняли около 800 тыс. посетителей после частичного снятия ограничительных мер, заявила министр культуры региона Арина Новосельская.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В период курортного сезона наши уникальные дворцы, великолепные архитектурно-парковые ансамбли и музеи-заповедники находятся на пике популярности у многочисленных гостей и жителей полуострова. Об этом свидетельствуют показатели посещаемости, ведь музеи открылись всего лишь с 15 июня и только в индивидуальном порядке приёма посетителей», — сказала Новосельская.

Музеи продолжают и онлайн-работу. Предусмотрены прямые трансляции, экскурсии, выставки, кинолектории, видеопрезентации, лекции, обзоры, мастер-классы и инсталляции.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее рассказали о возобновлении работы музеев и библиотек.