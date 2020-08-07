Музеи Крыма приняли 800 тысяч посетителей после возобновления работы
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В период курортного сезона наши уникальные дворцы, великолепные архитектурно-парковые ансамбли и музеи-заповедники находятся на пике популярности у многочисленных гостей и жителей полуострова. Об этом свидетельствуют показатели посещаемости, ведь музеи открылись всего лишь с 15 июня и только в индивидуальном порядке приёма посетителей», — сказала Новосельская.
Музеи продолжают и онлайн-работу. Предусмотрены прямые трансляции, экскурсии, выставки, кинолектории, видеопрезентации, лекции, обзоры, мастер-классы и инсталляции.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее рассказали о возобновлении работы музеев и библиотек.