Музеи Крыма приняли 800 тысяч посетителей после возобновления работы

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Музеи Крыма приняли около 800 тыс. посетителей после частичного снятия ограничительных мер, заявила министр культуры региона Арина Новосельская.
Музеи Крыма приняли 800 тысяч посетителей после возобновления работы
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В период курортного сезона наши уникальные дворцы, великолепные архитектурно-парковые ансамбли и музеи-заповедники находятся на пике популярности у многочисленных гостей и жителей полуострова. Об этом свидетельствуют показатели посещаемости, ведь музеи открылись всего лишь с 15 июня и только в индивидуальном порядке приёма посетителей», — сказала Новосельская.

Музеи продолжают и онлайн-работу. Предусмотрены прямые трансляции, экскурсии, выставки, кинолектории, видеопрезентации, лекции, обзоры, мастер-классы и инсталляции.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее рассказали о возобновлении работы музеев и библиотек.

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