В Адыгее рассказали о возобновлении работы музеев и библиотек

Минкультуры Адыгеи рекомендовало возобновить работу в штатном режиме музеям, домам культуры и библиотекам, а также внедрить временные правила их посещения.

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на ведомство.

К 21 июля практически все учреждения культуры доступны для посетителей. Нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

В регионе действует восемь музеев и филиалов. Национальный музей Адыгеи работает, но закрыт для посещения из-за капремонта.

Северокавказский филиал Музея Востока откроется 23 июля, будет необходима предварительная запись.

Ранее телеканал НТВ сообщал, что в Петербурге возобновили работу Эрмитаж и Русский музей.