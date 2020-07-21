В Адыгее рассказали о возобновлении работы музеев и библиотек
- РИА Новости
Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на ведомство.
К 21 июля практически все учреждения культуры доступны для посетителей. Нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
В регионе действует восемь музеев и филиалов. Национальный музей Адыгеи работает, но закрыт для посещения из-за капремонта.
Северокавказский филиал Музея Востока откроется 23 июля, будет необходима предварительная запись.
Ранее телеканал НТВ сообщал, что в Петербурге возобновили работу Эрмитаж и Русский музей.