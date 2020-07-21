В Адыгее рассказали о возобновлении работы музеев и библиотек

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Минкультуры Адыгеи рекомендовало возобновить работу в штатном режиме музеям, домам культуры и библиотекам, а также внедрить временные правила их посещения.
В Адыгее рассказали о возобновлении работы музеев и библиотек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на ведомство.

К 21 июля практически все учреждения культуры доступны для посетителей. Нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

В регионе действует восемь музеев и филиалов. Национальный музей Адыгеи работает, но закрыт для посещения из-за капремонта.

Северокавказский филиал Музея Востока откроется 23 июля, будет необходима предварительная запись.

Ранее телеканал НТВ сообщал, что в Петербурге возобновили работу Эрмитаж и Русский музей.

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