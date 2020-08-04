Вильфанд предупредил о повышении уровня ультрафиолета в ряде регионов

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Повышенный ультрафиолетовый индекс ожидается в ближайшие дни в ряде российских регионов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд предупредил о повышении уровня ультрафиолета в ряде регионов
  • © Sputnik / Мурад Оруджев

«Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая области — в этих регионах в течение ближайших дней будет повышенный ультрафиолетовый индекс. Он будет в районе 6-7 единиц. Это значит, что нужно будет соблюдать меры безопасности», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд также заявил, что «опасное солнце» прогнозируется в Краснодарском крае, Ставрополье, республиках Северного Кавказа и Крыму.

Ранее первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Олемский оценил влияние ультрафиолета на здоровье и погоду.

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