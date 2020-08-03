В РАМТ рассказали о новом сезоне
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Об этом сообщает ОТР.
Отмечается, что запланировано несколько премьер. В частности, 11 сентября Юрий Бутусов представит своё прочтение пьесы «Сын» французского драматурга Флориана Зеллера.
Худрук Алексей Бородин продолжит репетиции спектаклей «Горе от ума» и «Душа моя Павел», а главный режиссёр РАМТ Егор Перегудов начнёт работу над постановкой по рассказам современного российского писателя Романа Михайлова.
Театр также намерен продолжить сотрудничество с британским драматургом Томом Стоппардом, который прислал новую пьесу «Леопольдштадт».
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Театре армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».