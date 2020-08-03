В РАМТ рассказали о новом сезоне

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В Российском академическом молодёжном театре рассказали о новом сезоне.
В РАМТ рассказали о новом сезоне
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Об этом сообщает ОТР.

Отмечается, что запланировано несколько премьер. В частности, 11 сентября Юрий Бутусов представит своё прочтение пьесы «Сын» французского драматурга Флориана Зеллера.

Худрук Алексей Бородин продолжит репетиции спектаклей «Горе от ума» и «Душа моя Павел», а главный режиссёр РАМТ Егор Перегудов начнёт работу над постановкой по рассказам современного российского писателя Романа Михайлова.

Театр также намерен продолжить сотрудничество с британским драматургом Томом Стоппардом, который прислал новую пьесу «Леопольдштадт».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Театре армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».

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