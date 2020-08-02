Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
- globallookpress.com
«Тепло возвращается. Со среды температура будет выше нормы на 1-2 градуса, а в четверг — уже на 3 градуса выше нормы. Это касается почти всей европейской территории страны», — приводит ТАСС его слова.
Вильфанд отметил, что в Астраханской и Волгоградской областях, а также на востоке Ставрополья ожидается температура на 1-2 градуса ниже нормы.
«Но это всё равно замечательная погода. Настоящая летняя погода придёт», — добавил синоптик.
По словам Вильфанда, жаркая температура сохранится в Москве до конца рабочей недели.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.