Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России

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В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
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«Тепло возвращается. Со среды температура будет выше нормы на 1-2 градуса, а в четверг — уже на 3 градуса выше нормы. Это касается почти всей европейской территории страны», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что в Астраханской и Волгоградской областях, а также на востоке Ставрополья ожидается температура на 1-2 градуса ниже нормы.

«Но это всё равно замечательная погода. Настоящая летняя погода придёт», — добавил синоптик.

По словам Вильфанда, жаркая температура сохранится в Москве до конца рабочей недели.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

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