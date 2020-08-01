Вильфанд рассказал о погоде в России в воскресенье

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Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в России в воскресенье, 2 августа.
Вильфанд рассказал о погоде в России в воскресенье
  • globallookpress.com

Он сообщил, что «неблагоприятные и опасные явления надвигаются в воскресенье на ряд регионов».

«В Краснодарском крае и Крыму в связи с прохождением фронта будут сильный дождь, гроза и град», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он рассказал, что согласно расчётам, «высота облаков будет очень высокой в Крыму, поэтому град прогнозируется крупный», также, по его словам, «ожидается усиление ветра в Краснодарском крае до 15-20 м/с, а в Крыму до 25 м/с. Это опасное явление, конечно».

Вильфанд сообщил, что в Челябинской области «тоже и гроза, и очень сильный дождь, крупный град и ветер до 25-27 м/с».

Кроме того, согласно прогнозу, сильный дождь, град и усиление ветра ожидаются в ПФО, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа.

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