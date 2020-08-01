Синоптики рассказали о триумфальном возвращении лета в Москву

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Синоптики рассказали о триумфальном возвращении лета в Москву
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«На следующей неделе инициативу будет перехватывать антициклон, поэтому ожидается триумфальное возвращение лета. Это солнечная, сухая, тихая погода со слабым тёплым южным ветром», — рассказал Тишковец РИА Новости.

По его словам, неделя начнётся с дневной температуры +20...+25 °С и продолжится с показателями до +23...+28 °С.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в субботу, 1 августа, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы.

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